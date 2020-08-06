الطارف: انتشال غريقين متوفيين وآخر على قيد الحياة في القالة

انتشلت الوحدة البحرية بالقالة، غريقين متوفيين والآخر على قيد الحياة.

وحسب بيان الحماية المدنية، الغريق الأول يبلغ من العمر 19 سنة و ينحدر من ولاية سوق أهراس، تم انتشاله من شاطئ قمة روزة بالقالة.

وكان الغريق في حالة حرجة، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة وتحويله إلى مستشفى القالة.

أما الغريق الثاني متوفي، يبلغ من العمر 35 سنة، ينحدر من ولاية الوادي.

وتم انتشال جثة الغريق من شاطئ البطاح، وتحويله للقطاع الصحي بن مهيدي.

أما الغريق الثالث متوفي، يبلغ من العمر 17 سنة، ويقطن ببلدية الشط.

وتم انتشال جثته بشاطئ الصبي، وتحويله للعيادة متعددة الخدمات بالشط.