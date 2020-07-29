الطارف: اندلاع الحرائق بعدة غابات

أخبار الجزائر
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الطارف: اندلاع الحرائق بعدة غابات
بقلم نسرين محفوف

سجلت مديرية الحماية المدنية لولاية الطارف اليوم الاربعاء، اندلاع عـدة حرائـق بغابات الولايـة موزعـة على 6 بلديات.

وتم تسجيل الحرائق بكل من مشتة أم لحصان(واد الزيتون)، مشتة أمجودة (ببلدية بوقوس)، لكرانة(المطروحة)، سيدي بلقاسم، عين أخيار، عين قصبة (ببلدية الطارف)، الخنقة (الشافية)، الركابة (ببلدية عين العسل)، الصفصاقة ببلدية بني صالح.

وتم تسخير أكثر من 62 عـون بمختلف الرتب من كافة الوحدات و جهاز الرتل المتحرك، ووسائل مادية أخرى متمثلة في 14 شاحنة إطفاء خفيفة ومتوسطة و3 سيارات إسعاف، 3 سيارات ربط.


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