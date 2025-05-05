الطارف.. انطلاق بيع الأضاحي المستوردة للمواطنين بهذه الشروط

أعلنت مديرية المصالح الفلاحية بولاية الطارف، في بيان لها مساء اليوم، انطلاق عملية اقتناء الأضاحي المستوردة.

وجاء في البيان أنه “في في إطار تأطير عملية توزيع وبيع المواشي المستوردة الخاصة بعيد الأضحى المبارك لسنة 2025، ينهى إلى كافة المواطنين أن ولايتنا استقبلت حصة أولى من المواشي المستوردة”.

وعليه - يضيف المصدر ذاته – يمكن لمواطني ولاية الطارف التقرب، ابتداء من يوم الثلاثاء 6 ماي 2025 من الساعة الثامنة (08:0) سا) صباحاً إلى غاية الساعة الثانية زوالا (14:00 سا)، لدى نقاط البيع المخصصة والموزعة كما يلي:

1- وحدة الإنتاج رقية مناع ببلدية بوثلجة (منطقة الحنيشات).

2- سوق الفلاح سابقا ببلدية الذرعان.

3- المستثمرة الفلاحية الجماعية مبرك بوجمعة رقم 2 بلدية القالة.

وأشارت المديرية ذاتها إلى أن اقتناء الأضحية يكون حصريا عبر النقاط المذكورة أعلاه. إلى غاية فتح نقاط بيع أخرى عبر إقليم الولاية فور تلقي الحصص المتبقية خلال الأيام القادمة.

وفيما يلي إجراءات اقتناء أضحية العيد حسب مجمع AGROLOG :