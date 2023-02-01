قناة النهار الطارف: بعث المشاريع الإستثمارية بالمناطق النائية قيمة تضاف لإقتصاد البلاد بقلم النهار أونلاين نشر في 01 فيفري 2023 - 20:28 شارك غرِّد أرسل 51 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/Rfj9R اقرأ أيضا الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان يستقبل رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي جورجيا ميلوني قناة النهار 22 جانفي فاسألوا : النهي عن التطير قناة النهار 20 جانفي سمير ميستر إكس: مسلسل بنت البلاد 3 لم يكن سيبث في رمضان 2023 قناة النهار 19 جانفي الدبلوماسية البرلمانية.. خطوات ثابتة في مسار دعم الدبلوماسية الجزائرية قناة النهار 30 جانفي مومن أيت قاسي: اللاعب المحلي لديه مركب نقص ويجب إعطائه الإهتمام اللازم من المسؤولين والصحافة قناة النهار 30 جانفي طالع هابط: مستثمر يستغيث بعد صرفه الملايير ليصطدم بعراقيل إدارية بالجملة قناة النهار 26 جانفي صريح جدا: هكذا يعاني الجزائريون من "التنمر" .. قناة النهار 19 جانفي برج بوعريريج: إعطاء اشارة الانطلاق لشحنة موجهة للتصدير من قبل شركة كوندور قناة النهار 01 فيفري حسين آشيو: يجب تكوين رياضيين لتمثيل الجزائر في الكاف واللاعبين القدامى لازم يكونو حاضرين قناة النهار 23 جانفي أمطار مرتقبة بداية من يوم الغد .. التفاصيل قناة النهار 17 جانفي