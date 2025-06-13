الطارف تحتضن تجربة الروائي رفيق موهوب

احتضنت المكتبة الرئيسية، في قلب ولاية الطارف، حيث تلتقي البحيرات بالغابات، جلسة مميزة مع الكاتب والإعلامي رفيق موهوب، ضمن فعاليات العدد 41 من منتدى الكتاب.

موهوب، الذي يمارس الصحافة منذ ربع قرن، فتح عوالم تجربته الأدبية بروحٍ تأملية، قائلًا: “الكتابة لا تمنح اليقين، بل ترتّب الحيرة… وتشقّ دروبًا داخل الذات والزمن.”

استعرض الضيف روايتيه “منام ميت” و”الهَرّاب”، بين أسئلة الذاكرة، وحدود الانتماء، وقلق العبور، معتبرًا أن الرواية ليست سردًا خطيًّا، بل اقتراح للحياة بلغة أخرى.

وخصّ الطارف بتحية دافئة: “إنها ليست مجرد ولاية… بل قطعة مهربة من الجمال والتاريخ والماء.”

اللقاء الذي شهد حضورًا نوعيًّا من القرّاء والمهتمين، تحوّل إلى مساحة للنقاش حول المعنى، والكتابة، والحرية. في مشهد ثقافي يؤكد أن الكلمة ما تزال قادرة على صنع الدهشة.