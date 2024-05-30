الطارف: تحقيقات أمنية حول تضخيم نقاط التلاميذ بأحد ثانويات الدرعان

فتحت المصالح الامنية المختصة بأمن دائرة الدرعان في ولاية الطارف تحقيقا امنيا معمقا. حول تجاوزات خطيرة باحدى ثانويات ببلدية الدرعان في ولاية الطارف. من خلال تضخيم في نقاط كشوفات مجموعة من التلاميذ.

و علمت “النهار أونلاين” من مصدر موثوق، أن إنطلاق التحقيق جاء اثر ورود معلومات دقيقة للمصالح الامنية بان دائرة الدرعان. مفادها وجود تلاعبات و تضخيم في كشوفات نقاط مجموعة من التلاميذ باحد المؤسسات التربوية بالدرعان. إستدعى الامر اخطار الجهات القضائية المختصة اقليما. التي أعطت الضوء الأخضر لمباشرة التحقيق و الاستماع الى جميع الاطراف المعنية.

هدا و ستعرف القضية التي شغلت الرأي العام بولاية الطارف على وجه العموم و منطقة الدرعان على وجه الخصوص تداعيات جديدة في الموضوع. الذي كثر الحديث عنه في الآونة الاخيرة ، قبل إحالة الملف القضية على الجهات القضائية.