الطارف: تخصيص 110 مليون دينار لتهيئة كورنيش القالة وتحسين الواجهة السياحية

أعلن مسؤولون محليون بولاية الطارف عن تخصيص ميزانية ضخمة بلغت 110 مليون دينار جزائري لتهيئة كورنيش القالة، أحد أبرز المواقع السياحية في المنطقة.

وجاء ذلك في تصريحات لرئيس بلدية القالة ومدير السياحة لوكالة الأنباء الجزائرية، حيث أكدوا أن هذا المشروع سيكون له دور كبير في تحسين الوجهة السياحية للمدينة.

وكشف رئيس بلدية القالة عن أن هذه الميزانية ستُستخدم في إعادة تهيئة الكورنيش بشكل كامل، مع تحسين المرافق السياحية التي تستقطب الزوار من داخل وخارج الجزائر.

من جهته، أكد مدير السياحة في الطارف أن تهيئة كورنيش القالة يأتي في إطار استراتيجية الحكومة الجزائرية لتطوير القطاع السياحي، الذي يشهد اهتمامًا متزايدًا في السنوات الأخيرة.

ويُعتبر هذا المشروع خطوة مهمة نحو تعزيز قطاع السياحة في ولاية الطارف، ويمثل نموذجًا يحتذى به في سعي الجزائر نحو تنمية سياحية مستدامة.