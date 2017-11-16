الطارف تغرق.. وإنقاذ 20 عائلة من الموت

الفيضانات تكشف مشاريع تهيئة حضرية وهمية وسكان الأحياء الهشة يستنجدون

شهدت، أمس، ولاية الطارف تساقطا غزيرا للأمطار بلغ منسوبها 80 مم، الأمر الذي وسّع من رقعة الفيضانات، لاسيما عبر الأحياء الهشة وكذا الأحياء التي عانت من مشاريع التهيئة الحضرية الوهمية.

حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية في 24 نقطة لامتصاص مياه الأمطار وفك العزلة عن حركة السكان في كل من الطارف مركز والذرعان وعين العسل وبوثلجة وبحيرة الطيور والقالة، كما تمكنت من إنقاذ 20 عائلة من الغرق بقرية بوتلة عبد الله ببلدية عين العسل.

هذا وتراقب مصالح الحماية المدنية 105 نقاط المعروفة والموسمية، منها 64 نقطة سوداء حضرية وهو الأمر الذي دفع بذات المصالح إلى رفع مستوى التأهب الأقصى للتدخل بالحجز الجزئي للأعوان وتسخير إمكانات كبرى تحسبا لأي طارئ .

كما شهدت بعض الطرق الرئيسة صعوبة في حركة السير، حيث أغلق الجزء الأيمن من الطريق المزدوج الوطني الدولي 44 الرابط بين ولايتي عنابة والطارف.

والمؤدي إلى الجارة تونس، وذلك بمنطقة الفيض بلدية بحيرة الطيور، وكذا بعض الطرقات الولائية في البلديات الحدودية مثل العيون وعين كرمة. وقد كشفت الفيضانات عن عيوب إنجاز مشاريع التهيئة التي توصف بالوهمية، وهذا ما وقفنا عليه أثناء عملية إنقاذ 20 عائلة من الغرق بمنطقة بوتلة عبد الله بلدية عين العسل . أين قام المقاول بإنجاز شبكة مهترئة وسد المصارف الصحية بالأخشاب .

مما يحول دون تصريف مياه الأمطار، خاصة وأن المنطقة محاذية لبحيرة أوبيرا وتحاصر بسيول المياه القادمة من المناطق الجبلية، وقد طالب السكان المتضررون بلجنة تحقيق في هذه المشاريع التي أصبحت تشكل خطر الموت عليهم.