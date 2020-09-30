الطارف.. تفكيك شبكة إجراميةتتاجر بالمؤثرات العقلية في الذرعان

تمكن امن ولاية الطارف ممثلا في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية الذرعان من الإطاحة وتفكيك شبكة إجرامية تنشط في المتاجرة بالمؤثرات العقلية.

العملية مكنت قوات الشرطة من حجز 3195 كبسولة من نوع “بريغابلين 300 ملغ”، بالإضافة الى مبلغ مالي يعد من عائدات عملية المتاجرة وكذا مركبة كانت تستعمل في نقل المؤثرات العقلية وتنقل أفرادها، مع توقيف شخصين.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية أنجز ضدهما ملف قضائي عن قضية جناية تكوين جمعية أشرار حيازة ونقل مؤثرات عقلية لغرض بيعها بطريقة غير شرعية قدموا امام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة الذرعان اين صدر في حقهما أمر إيداع.