الطارف: تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تنظيم رحلات “الحرقة”

تمكنت فرقة الأمن والتحري التابعة لمصالح الدرك الوطني بالشط “الطارف“. من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر مقابل منفعة مالية.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تم تجسيد هذه العملية إثر الإستغلال الجيد لمعلومات مفادها عزم مجموعة من الأشخاص تنظيم رحلة سرية عبر البحر انطلاقا من أحد شواطئ بلدية الشط أو بريحان. حيث تم تطبيق مخطط الفرقة لمجابهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وبعد التنسيق مع وحدات حرس السواحل بكل من القالة و عنابة تم الاعتراض لـ 03 قوارب بعرض البحر بمنطقة عين الطورش ببلدية بريحان. وبعد مشاهدة الأشخاص الذين كانوا على متن القوارب لأفراد حرس السواحل قاموا بالفرار والعودة لشاطئ الشط. ليتم توقيفهم من طرف عناصر فرقة الأمن والتحري التابعة لذات السلك النظامي بذات البلدية.

و أسفرت هذه العملية عن توقيف 7 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و 46 سنة. إلى جانب حجز 3 قوارب تقليدية الصنع و 10 صفائح بنزين سعة 20 و 30 لترا علاوة على محركين “2” بقوة 40 حصانا. وجهاز لتحديد المواقع “جي. بي. أس” وسبعة هواتف نقالة و صدريات النجاة.

أين تم تحرير ملف قضائي ضد أفراد الشبكة سيحالون بموجبه أمام العدالة.

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