الطارف.. تفكيك شبكة إجرامية وحجز 300 غرام زطلة

تمكنت مصالح أمن الطارف، من تفكيك والاطاحة بشبكة اجرامية مختصة في مجال الاتجار الغير المشروع بالمخدرات، متكونة من 5 أشخاص.

وينحدر المعنيون من ولاية الطارف، وتتراوح أعمارهم مابين العقد الثاني والرابع.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، مكنت العملية عناصر الفرقة، من ضبط وحجز قرابة 300 غرام من المخدرات “قنب هندي”.

وبعد استيفاء جميع الاجراءات القانونية، تم تقديم جميع أفراد العصابة إلى الجهات القضائية المختصة لدى محكمة الطارف.

أين صدر في حق المشتبه فيهم، جميعا، أمر إيداع بتهمة جناية حيازة وعرض للبيع المخدرات في اطار جماعة اجرامية منظمة.