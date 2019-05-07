الطارف.. تفكيك شبكة دولية لنقل وتهريب العملة وحجز 147 ألف أورو بالقالة

أخبار الجزائر
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الطارف.. تفكيك شبكة دولية لنقل وتهريب العملة وحجز 147 ألف أورو بالقالة
بقلم محمد بن كموخ

تمكنت  عناصر الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بالقالة  في الطارف من تفكيك شبكة دولية اجرامية مختصة في تهريب العملة الاجنبية.

تتكون من سبعة اشخاص ستة منهم ينحدرون من ولايتي الطارف والجزائر العاصمة وسابعهم ينحدر من دولة الكاميرون.

وقد جاءت العملية أثر مراقبة و ترصد تم تنفيذها على مستوى اليد الثابت ببرابطية بالقالة .

حيث تم توقيف أفراد المجموعة و بحوزتهم مبلغ كبير من العملة الصعبة بلغت 147الف اورو و 40ليرة تركية بالإضافة إلى هواتف نقالة.

وحجز ثلاث سيارات كان يقلها أفراد العصابة  وسيتم تقديمهم اليوم امام نيابة محكمة القالة بتهمة نقل وتهريب العملة.


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