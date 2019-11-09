الطارف : تفكيك شبكة وطنية لترويج المهلوسات وحجز أزيد من 3600 قرص

تمكنت عناصر البياري بأمن ولاية الطارف من تفكيك شبكة تتكون من 3 أشخاص مختصة في عمليات ترويج وبيع المؤثرات العقلية.

وهذا بعد ان يتم جلبها بطريقة غير شرعية عن طريق الحدود مع الإطاحة بثلاثة أشخاص يمثلون افراد هذه العصابة من بينهم العقل المدبر.

أفراد الشبكة تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث ينحدرون جميعهم من ولاية قالمة وتنشط بولايات الشرق .

العملية جاءت إثر وتحريات عميقة من طرف عناصر البياري عقب توقيف شخص من طرف مصالح الجمارك كان بصدد قيامه بإجراءات الدخول الى التراب الوطني.

أين كان بحوزته كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ 3688 قرص مهلوس.

وعقب التحقيق معه تبين ان هذا الأخير يقوم بعمليات حيازة مؤثرات عقلية لغرض الترويج على مستوى ولايات الشرق الجزائري.

في إطار مجموعة متكونة من شخصن آخرين احدهما العقل المدبر حيث يتخذان من ولاية قالمة مقرا للإعداد والتخطيط لنشاطاتهم الإجرامية.

وعلى إثرها وبالتنسيق مع السلطات القضائية المختصة تم تمديد التحقيق الى ولاية قالمة و الذي أسفر الى التعرف على هوية المعنيين وتوقيفهما.

وبعد الانتهاء من التحقيق أنجزت على اثرها ملفات قضائية في حقهم جميعا و قدموا أمام الجهات القضائية المختصة بمحكمة الطارف.