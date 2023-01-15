الطارف: تفكيك شبكة وطنية لتهريب المهاجرين عبر البحر بالشط

نجحت عناصر فرقة مكافحة الهجرة غير الشرعية التابعين للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بامن ولاية الطارف. في الإطاحة بنشاط شبكة وطنية مختصة في تهريب المهاجرين غير الشرعين عبر البحر انطلاقا من شاطى بوخميرة.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فقد تم توقيف 9 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 30 سنة. ينحدرون من ولايات قريبة من الطارف. كما اسفرت العملية عن حجز قارب مطاطي ، محركين و خزان وقود و كدا صدريات نجاة و معدات غطس و هواتف نقالة.

العملية جاءت إثر ورود معلومات دقيقة مفادها وجود مجموعة من الحراقة بصدد الهجرة غير الشرعية من شاطى بوخميرة. إستدعى الأمر التدخل العاجل والسريع ومن تم إحباط محاولة الهجرة السرية.

هذا وقد تم تحرير محاضر سماع في حق الموقوفين، لغرض تقديمهم خلال الساعات القادمة أمام الجهات القضائية المختصة إقليما. للنظر في التهم الموجهة اليهم.