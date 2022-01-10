الطارف: تفكيك شبكة وطنية مختصة في الترويج للمهلوسات وحجز 3200 قرص

تمكنت عناصر الشرطة القضائية في الطارف، من تفكيك شبكة وطنية مختصة في ترويج المؤثرات العقلية. ومكنت هذه العملية من حجز 3200 قرص مهلوس وذلك بالدرعان في الطارف.

وفي التفاصيل، تمكنت عناصر الشرطة القضائية المتنقلة بالدرعان في الطارف، من الاطاحة بنشاط شبكة وطنية مختصة في ترويج المؤثرات العقلية. متكونة من 2 شخصين في العقد الثالث من عمرهما، ينحدران من احياء مختلفة بالدرعان.

كما أسفرت العملية عن حجز كمية معتبرة من المهلوسات قدرت بـ 3200 قرص مهلوس. ومبلغ مالي معتبر وسيارة نفعية. حيت تم تحويلهم على التحقيق، بعد اخطار الجهات القضائية.

وجاء تفكيك نشاط الشبكة اثر عملية تتبع وترصد لافراد الشبكة، بعد ورود معلومات دقيقة لعناصر الشرطة. والتي كان مفادها وجود أشخاص بصدد بيع كمية معتبرة من المهلوسات بالمنطقة. أين أفضت العملية الى توقيف المشتبه فيهما وحجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية.

هذا وقد تم تحرير محاضر سماع في حق المشتبه فيهما وتكوين ملف قضائي لهما. وذلك لغرض تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة اقليما، خلال الساعات القليلة القادمة. للنظر في التهم الموجهة إليهما والمتعلقة اساسا في تكوين جمعية اشرار. ونقل وتخزين وبيع مواد صيدلانية ومؤثرات عقلية بدون رخصة قانونية.

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