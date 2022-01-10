الطارف: تفكيك شبكة وطنية مختصة في الترويج للمهلوسات وحجز 3200 قرص
تمكنت عناصر الشرطة القضائية في الطارف، من تفكيك شبكة وطنية مختصة في ترويج المؤثرات العقلية. ومكنت هذه العملية من حجز 3200 قرص مهلوس وذلك بالدرعان في الطارف.
وفي التفاصيل، تمكنت عناصر الشرطة القضائية المتنقلة بالدرعان في الطارف، من الاطاحة بنشاط شبكة وطنية مختصة في ترويج المؤثرات العقلية. متكونة من 2 شخصين في العقد الثالث من عمرهما، ينحدران من احياء مختلفة بالدرعان.
كما أسفرت العملية عن حجز كمية معتبرة من المهلوسات قدرت بـ 3200 قرص مهلوس. ومبلغ مالي معتبر وسيارة نفعية. حيت تم تحويلهم على التحقيق، بعد اخطار الجهات القضائية.
وجاء تفكيك نشاط الشبكة اثر عملية تتبع وترصد لافراد الشبكة، بعد ورود معلومات دقيقة لعناصر الشرطة. والتي كان مفادها وجود أشخاص بصدد بيع كمية معتبرة من المهلوسات بالمنطقة. أين أفضت العملية الى توقيف المشتبه فيهما وحجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية.
هذا وقد تم تحرير محاضر سماع في حق المشتبه فيهما وتكوين ملف قضائي لهما. وذلك لغرض تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة اقليما، خلال الساعات القليلة القادمة. للنظر في التهم الموجهة إليهما والمتعلقة اساسا في تكوين جمعية اشرار. ونقل وتخزين وبيع مواد صيدلانية ومؤثرات عقلية بدون رخصة قانونية.
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الشلف: تفكيك شبكة مختصة بتنظيم الهجرة غير الشرعية عبر البحر
تمكن عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالقلتة في الشلف، من توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 32 و 35 سنة. مختصين في تنظيم وتدبير الهجرة غير الشرعية عبر البحر.
وحسب خلية الإيصال والعلاقات العامة بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف، تختص هذه الشبكة في النصب والاحتيال ضد الشباب والمقدر عددهم 10 أشخاص من الذين كانوا ينوون القيام بالهجرة السرية عبر البحر. وهذا بعد دفع مبالغ مالية متفق عليه مسبقا.
كما جاءت هذه العملية بناءا على شكوى تقدم بها الضحايا إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالقلتة. حول تعرضهم للسرقة وكذا النصب و الاحتيال من طرف عصابة مختصة في تنظيم وتدبير الهجرة غير الشرعية عبر البحر.
ليتم على الفور وضع خطة محكمة مع تنشيط عنصر الاستعلامات، حيث تم تحديد مكان تواجد المشتبه فيهم. لتسفر العملية على توقيف 03 أشخاص في العقد الثالث ينحدرون من بلدية المرسى.
وقد كشفت التحقيقات الأولية أنه من بين الموقوفين من كان يقوم بالاتفاق مع الضحايا وجمع الأموال المتفق عليها، في إنتظار تحديد موعد الانطلاق. لكن المشتكى منهم صاروا يتهربون ويماطلون الشئ الذي أثار شكوكهم.
وسيتم تقديم المشبه فيهم أما الجهات القضائية المختصة غدا الإثنين، وهذا بعد نهاية التحقيق وإستكمال كافة الإجراءات القانونية في شأنهم.
وتم متابعة المعنيين لضلوعهم في قضية جنحة تكوين جمعية أشرار، والنصب والاحتيال من أجل تنظيم وتدبير هجرة الغير شرعية عبر البحر.