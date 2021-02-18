الطارف: تفكيك شبكة وطنية مختصة في تنظيم رحلات الحرقة

نجحت، عناصر الشرطة القضائية بالأمن الحضري الأول بالقالة، بولاية الطارف، في تفكيك نشاط شبكة مختصة في تنظيم رحلات الحرقة.

وتتكون الشبكة من 21 شخصا، تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 47 سنة، ينحدرون من مختلف ولايات الوطن.

وأسفرت العملية عن حجز يخت نزهة ذو قوة 220 حصانا، و مبلغ مالي من العملة الوطنية والاجنبية، وهواتف نقالة و400 لتر من البنزين.

العملية جاءت إثر ورود معلومات مفادها وجود مجموعة من الشباب بصدد الانطلاق في رحلة سرية من شاطئ القالة الى سردينيا.

وقد تم محاصرة المجموعة و توقيفهم جميعا مع حجز مستلزمات العملية و تحويلهم على مقر الشرطة .

وتم تحرير محاضر سماع في حق الموقوفين، لغرض تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة اقليما، للنظر في التهم المنسوبة اليهم.