الطارف: تفكيك عصابة تتاجر في المخدرات ببن مهيدي

أطاحت فرقة البحث والتدخل بولاية الطارف بعصابة تتكون من 7 أشخاص يقودها مجرم خطير وهو مسبوق قضائيا مطلوب من العدالة.

العملية قام بها عناصر البياري لذات الولاية إثر متابعة وترصد لمجرم خطير وهو مسبوق قضائيا، تم من خلالها توقيف افراد العصابة

وأسفرت العملية من الاطاحة بعصابة أعمارهم مابين العقدين الثاني والثالث وينحدرون من ولاية الطارف مسبوقين قضائيا.

عملية التوقيف تمت بعد مداهمة كوخ فوضوي كائن بمنطقة معزولة بالقرب من مدينة بن مهيدي يتخذه أفراد العصابة كملجأ لهم.

اين تم ضبط أسلحة بيضاء محظورة وكمية من المخدرات عبارة عن كيف معالج وكذا أقراص مهلوسة وكاميرتي مراقبة

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة الدرعان .