الطارف: تفكيك عصابة تقودها امراة تحترف السطو على المنازل ببن مهيدي

تمكّنت عناصر أمن دائرة بن مهيدي بالطارف، من الإطاحة بشبكة إجرامية تقودها امرأة، حيث تحترف السرقة والسطو على المنازل.

وتتكون العصابة من 7أفراد ينحدرون من ولايتي عنابة والطارف، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، وينحدرون من مدينة بن مهيدي.

وتم توقيف المشتبه بهم بفضل نظام التعرف الآلي على البصمات، حيث تعود وقائع القضية إلى تلقي مصالح الشرطة

بأمن دائرة بن مهيدي، معلومات مؤكدة تفيد بوجود امرأة تقود مجموعة إجرامية، مختصة في السرقة والسطو على المنازل

لتقوم بعد ذلك فرقة الشرطة القضائية بوضع خطة عمل محكمة، تم من خلالها توقيف جميع أفراد العصابة، وتحرير محاضر سماع

وإعداد ملف قضائي حول القضية، وتقديمهم بموجب ذلك أمام الجهات القضائية المختصة، حيث صدر في حق أربعة منهم

أمر إيداع بالحبس المؤقت، فيما استفاد بقية المشتبه بهم من نظام الرقابة القضائية.