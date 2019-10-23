الطارف : تفكيك عصابة مختصة في سرقة المنازل وإسترجاع 150 مليون سنتيم بالقالة

أخبار الجزائر
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الطارف : تفكيك عصابة مختصة في سرقة المنازل وإسترجاع 150 مليون سنتيم بالقالة
بقلم محمد بن كموخ

تمكن عناصر الأمن الحضري الأول بالقالة من تفكيك لغز عصابة اجرامية متكونة من 05 أشخاص مختصة في سرقة المنازل بحي المريديمة بالقالة مع استرجاع كافة المسروقات.

وخلال العملية تم إسترجاع أزيد من 150 مليون سنتيم من  العصابة التي اعمارهم مابين العقدين الثاني والثالث أحدهم مسبوق قضائيا وينحدر اغلبهم من مدينة القالة.

حيث تعود وقائع القضية إلى تلقي مصالح الشرطة بالأمن الحضري الأول بالقالة شكوى من طرف احد المواطنين الساكنين بحي المريديمة بالقالة.

بخصوص تعرض مسكنه للسرقة من طرف مجهولين استهدفت خمسة نوافد كبيرة من الالمنيوم بالإضافة الى مجموعة كبيرة من مواد البناء والتي كان يضعها المعني داخل مستودع تابع لمسكنه.

لتباشر عناصر الشرطة التحريات التي اسفرت عن تحديد هوية ثلاثة أشخاص من بين الفاعلين والذين تم توقيفهم في ظرف وجيز.

وأثناء التحقيق مع الموقوفين تبين ان هناك أطراف آخرون تورطوا أيضا في قضية السرقة وساعدوا المعنيين في نقل المسروقات على متن مركبتهم.

ويتعلق الأمر باثنين آخرين واللذين تم توقيفهما .

كما افضى التحقيق ايضا عن توقيف شخصين آخرين تورطا في قضية اخفاء عمدا أشياء متحصل عليها من جناية السرقة .

في حين استرجعت عناصر الامن جميع المسروقات التي فاقت قيمتها المالية 150سنتيم ، لتنجز على اثرها ملفات قضائية في حق جميع الموقوفين

وتم تقديم الموقوفين امام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة القالة اين صدر في حق ثلاثة منهم امر ايداع فيما وضع البقية تحت الرقابة القضائية


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