الطارف.. تفكيك ورشة سرية لصناعة الحلويات التقليدية بطريقة غير مشروعة

في اطار حماية صحة المستهلك نجحت عناصر الشرطة للامن الحضري الخارجي شبيطة مختار في ولاية الطارف، من تفكيك وكشف ورشة سرية لصناعة الحلويات التقليدية وانواع اخرى من الحلويات على مستوى احد المساكن بمدينة شبيطة مختار، حيث تم اتخاد كافة الاجراءات بعد اخطار الجهات القضائية.

العملية جاءت على اثر معلومات مؤكدة تفيد بقيام شخص في العقد الثالث من العمر ينحدر من احدى الولايات الشرقية يقوم ببيع حلويات الميرانق والحلويات التقليدية مع تصنيعها على مستوى احد المساكن بدون قيد تجاري وترخيص.

ليتم مداهمة المكان بالتنسيق مع مصالح التجارة اين ضبط ورشة لصناعة الحلويات. وتتمثل الورشة في 3 غرف الاولى مخصصة لوضع العلب المهيئة للتوزيع الغرفة الثانية يوجد فيها فرن كبير الحجم. وكذا حلويات الجاهزة من نوع الميرانق و خلاط كبير الحجم. وكذا قارورات لملون غذلئي منتهي الصلاحية. كما ان المحل سجل فيه انعدام ادنى شروط النظافة فضلا على انه يقوم بتعليب وتسويق بضاعته بطريقة غير مشروعة .

هدا وبالتنسيق مع مصالح التجارة والجهات القضائية اتخذت في حقه جميع الإجراءات القانونية، لغرض تقديمه امام الجهات القضائية المختصة اقليما خلال الساعات القليلة القادمة،للنظر في التهم الموجهة اليه.

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تمكنت الشرطة القضائية بولاية الوادي، من وضع حد لنشاط شخص يحترف صناعة و تقليد مادة تبغ الترشق.

وجاءت تفاصيل العملية استغلالا لمعلومات حول وجود ورشة سرية تقوم بتقليد مادة تبغ الترشق “الشمة”.

وبعد استصدار إذن بالتفتيش تم حجز 9 قناطير من المواد الأولية التي تستعمل في صناعته ومايقارب 11500 وحدة مقلدة.

بالمقابل وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية، تم إنجاز ملف جزائي حول إلى الجهات القضائية المختصة.

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كما تمكنت، ليلة أول أمس، الفرقة المتنقلة بالشرطة القضائية بأمن ولاية ورقلة، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في ترويج المهلوسات.

وتتكون الشبكة من خمسة أشخاص من بينهم امرأة في العقد الثاني من العمر.