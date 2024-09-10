الطارف: تفكيك ورشة سرية لصناعة القوارب الخشبية وتنظيم رحلات “الحرقة”

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية الشط لأمن ولاية الطارف من تفكيك ورشة سرية مختصة في صناعة القوارب الخشبية المعدة لتنظيم رحلات هجرة غير شرعية عبر البحر. مقابل منفعة مالية مع توقيف شخص يبلغ من العمر 49 سنة ينحدر من بلدية بن مهيدي ولاية الطارف.

العملية التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا أسفرت عن توقيف المشتبه فيه مع ضبط قارب خشبي قيد الانجاز. 2 محركي قارب صيد، كمية من الألواح الخشبية مختلفة الأحجام مهيأة لتصنيع القوارب المعدات. وكذا المواد الأولية المستعملة في صناعة القوارب الخشبية ممثلة في دلو من مادة (لاريزين ) تستعمل في صناعة القوارب. 4 دلاء مخصصة لمادة البنزين و معدات و ادوات مخصصة لصناعة القوارب التقليدية.

تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الذرعان بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية.