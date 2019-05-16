الطارف : تفكيك ورشة لصناعة مواد التنظيف تشغل قاصرات ببلدية بوثلجة

تمكنت عناصر امن دائرة بوثلجة بولاية الطارف من اكتشاف ورشة مشبوهة لصناعة مواد التنظيف خارج مقاييس السلامة الصحية وبطريقة غير قانونية يقوم صاحبها بتشغيل فتيات قاصرات.

الورشة تقوم بتصنيع مواد أولية وأخرى محضرة وكذلك مواد جاهزة للتسويق باستعمال وسم تجاري مزور و مكونات مجهولة لا تتطابق مع السلامة الصحية.

وخلال هذه العملية تم حجز معدات تستعمل في صناعة مواد التنظيف و868 علبة صابون و425 علبة صابون جاهزة للبيع.

كما تم العثور على مواد مصنعة داخل هذه الورشة تباع بعدة محلات تجارية ببلدية بوثلجة.

من جهة أخرى تم انجاز ملف قضائي حيث سيقدم المتهم و الشهود امام نيابة محكمة الطارف.