من المنتظر أن يتم توزيع 1268 سكن لمختلف الصيغ، وكذا 2280 إعانة مالية للسكن الريفي بولاية الطارف.

وحسبما أفاد به اليوم الثلاثاء، المدير المحلي للسكن، فإنه من بين 1268 مسكن، سيتم توزيع970 سكن قبل نهاية السنة الجارية.

وذلك ببلديتي بحيرة الطيور470 وحدة سكنية، كما ستحظى القالة أيضا بـ500 وحدة سكنية.

ويضاف إلى ذلك 298 مسكن آخر يندرج في إطار برنامج القضاء على السكن الهش، سيتم توزيعه قبل شهر رمضان القادم.

حيث سيستفيد منه قاطني حي زيغود يوسف ببلدية بن مهيدي.

وفيما يتعلق بالبرنامج المخصص لدعم السكن الريفي في هذه الولاية الحدودية، أفاد ذات المصدر، بوجود ما مجموعه 2280 إعانة مالية.

أين ستوجّه لمستفيدين ضمن هذه الصيغة لفائدة مواطنين عبر 24 بلدية.