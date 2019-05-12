الطارف : توقيف “الشيطان ” سارق زبائن السوق الأسبوعي ببلدية بوحجار

تمكن عناصر امن دائرة بوحجار من الإطاحة بمجرم خطير معروف باسم الشيطان، مسبوق قضائيا مختص في السرقة بالنشل والخطف على مستوى السوق الأسبوعي بمدينة بوحجار.

وحسب معلومات لـ النهار فإن المعني بالأمر في العقد الرابع من العمر ينحدر من نفس المدينة، وهو معروف بتورطه في العديد من القضايا المتعلقة بالسرقة.

حيث يستغل هذا الأخير غفلة المواطنين و هم بصدد اقتناء حاجياتهم من السوق الأسبوعي ليقوم بنهب وسلب اموالهم و ممتلكاتهم نشلا وخطفا بطريقة احترافية .

وتعود وقائع القضية الى تلقي مصالح الشرطة بأمن دائرة بوحجار شكاوى من طرف بعض المواطنين بخصوص تعرضهم للسرقة على مستوى سوق المدينة الأسبوعي من طرف مجهولين .

لتقوم عناصر الشرطة القضائية بأمن الدائرة بفتح تحقيق في القضية وعملت على الترصد للفاعلين.

أين تمكنت في ظرف وجيز من تحديد هوية مرتكب عمليات السرقة بناء على نتائج التحريات والتي أكدت تورط المكنى الشيطان في عمليات سرقة جيوب المواطنين و ممتلكاتهم الخاصة.

تم توقيف المعني وانجز ضده ملف قضائي عن قضية السرقة بالنشل و الخطف ،قدم بموجبه امام الجهات القضائية المختصة وصدر ضده امر ايداع.