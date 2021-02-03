الطارف: توقيف بارون مؤثرات عقلية وحجز 436 قرص و4 قارورات سائل مخدر ببن مهيدي

تمكنت، عناصر الشرطة القضائية ببن مهيدي في الطارف، من الإطاحة بأحد أخطر المجرمين، المختصين في ترويج وحيازة المؤثرات العقلية.

الوقوف في العقد الخامس من عمره، ينحدر من أحد أحياء بلدية بن مهيدي غرب الطارف.

عملية التوقيف أسفرت عن حجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة قدرت بـ 436 قرص وكذا 4 قارورات سائل مخدر.

بالإضافة إلى سيجارة ملفوفة وأسلحة بيضاء محظورة.

ليتم تحويله على مقر الشرطة لاستكمال الإجراءات اللازمة، بعد إخطار الجهات القضائية المختصة إقليما.

توقيف المشتبه فيه، جاءت باستغلال معلومات، وردت إلى مصالحها تفيد بوجود شخص، يروّج المواد المخدرة وسط أحياء مدينة بن مهيدي.

استدعى الأمر التدخل، من خلال ترصد ومتابعة لتحركات المشتبه فيه، إلى غاية ضبط المشتبه فيه بصد دتوريج على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية.

وبالتنسيق مع الجهات القضائية، وبعد الحصول على إذن بتفتيش مسكن المعني، تم العثور على كمية معتبرة من المواد المخدرة.

تمثلت في 436 قرص مهلوس، و4 قارورات من سوائل مخدرة من مختلف الأنواع، مع ضبط وحجز أسلحة بيضاء محظورة من مختلف الأنواع والأحجام.

علاوة على حجز سيجارة ملفوفة، لغرض الاستهلاك الشخصي، وكذا مقص صغير يستخدمه الموقوف في عمليات تقطيع الأقراص المهلوسة، عند بيعها لمدمني المنطقة .

ليتم على إثرها تحويله الموقوف، على مقر امن دائرة بن مهيدي، وتحرير محضر سماع في حقه، وانجاز ملف قضائي له.

تقديم الموقوف أمام الجهات القضائية المختصة إقليما.