الطارف: توقيف بارون وحجز 1412 قرص مهلوس و17 قارورة مخدرة في بن مهيدي

نجحت عناصر الشرطة القضائية بامن دائرة بن مهيدي في ولاية الطارف ، في توقيف بارون يبلغ من العمر 50 سنة ، ينحدر من احد احياء وسط المدينة.

وأسفرت العملية عن حجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدرت بـ 1412 قرص مهلوس و17 قارورة لسوائل مخدرة، بالاضافة إلى أسلحة بيضاء محظورة، حيت تم تحويله على المصلحة للتحقيق معه، بعد إخطار الجهات القضائية المختصة اقليما.

وجاءت عملية توقيف البارون بعد تتبع وترصد و مداهمة لمنزله بعد إدن بالتفتيش من نيابة الجمهورية اقليم الاختصاص، اين تم العثور على كمية من الاقراص المهلوسة و قارورات لسوائل مخدرة و اسلحة بيضاء محظورة.

قد تم تحرير محضر سماع في حق البارون الموقوف، لغرض تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة إقليما، للنظر في التهم الموجهة اليه، خلال الساعات القليلة القادمة والمتعلقة ببيع وحيازة و ترويج مؤثرات عقلية وصيدلانية بدون وجه حق و حمل اسلحة بيضاء محظورة .