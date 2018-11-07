الطارف.. توقيف “ثعلوب” المجرم الصادر في حقية 4 أوامر قضائية بالقالة

تمكنت عناصر الشرطة القضائية لأمن دائرة القالة من الاطاحة بالمدعو” ثعلوب”.

وهو مجرم خطير فى العقد الثاني من العمر ينحدر من مدينة القالة المعني كان في حالة فرار .

كونه محل بحث من طرف المصالح الامنية وكذا السلطات القضائية صادر في حقه 4 اوامر قضائية لتورطه في عدة افعال اجرامية .

متمثلة في جرائم السرقة والسطو على المنازل الاعتداء على المواطنين باستعمال أسلحة بيضاء، المشاجرة في الطريق العام.

وقائع عملية توقيفه تعود الى معلومات تفيد ان المعني شوهد في الاونة الاخير يتردد في اوقات متأخرة من الليل بحي ” المريديمة”.

وبعد عملية الترصد تمكنت مصالح الشرطة من معرفة مكان اختباء المعني في بمنزل احد اقاربه ليتم توقيفه اثر خطة محكمة.

وتقديمه امام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة القالة اين صدر في حقه امر ايداع.