الطارف.. توقيف ثلاثة أشخاص وحجز 1200 قرص مهلوس

تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية الشط لأمن ولاية الطارف من وضع حد لنشاط شبكة اجرامية، تنشط في الاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية.

وحسب بيات لذات المصالح الأمنية، تم وضع حد لنشاط شبكة اجرامية، تنشط في الاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية. مع توقيف 03 أشخاص وحجز1200 كبسولة من المؤثرات العقلية واسترجاع مبلغ مالي، دراجة نارية ومركبة.

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