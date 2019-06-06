الطارف : توقيف سارق الدراجات النارية والسطو على المنازل ببلدية الشط

تمكنت عناصر الامن الحضري الخارجي بالشط من توقيف المجرم الذي ينحدر من ولاية عنابة في العقد الثاني من العمر تورط في عدة قضايا متعلقة بسرقة الدراجات النارية والسطو على منازل المواطنين.

عن طريق الكسر والتسلق مستغلا ظرف الليل ويستهدف اساسا طائر الحسون حيث تعود القضية الى تلقي مصالح الامن شكوى من طرف مواطن ضحية تعرض مسكنه الى السرقة من طرف مجهول.

استهدفت مجموعة كبيرة من طائر الحسون اضافة الى اجهزة و معدات منزلية.

لتقوم مصالح الامن بفتح تحقيق في القضية الى ان تمكنت من تحديد هوية الفاعل الذي تم توقيفه متلبسا مع استرجاع دراجة نارية محل بحث كان يستغلها في التنقل والهروب بين ازقة المدينة.

وقد انجز في حقه ملف قضائي وقدم امام محكمة الذرعان اين اصدر وكيل الجمهورية في حقه امرا بايداعه الحبس المؤقت