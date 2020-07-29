الطارف.. توقيف سارق المنازل ببن مهيدي

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الطارف.. توقيف سارق المنازل ببن مهيدي
بقلم مصطفى.ق

أوقفت مصالح الأمن لولاية الطارف بدائرة بن مهيدي مجرم خطير مختص في السطو وسرقة المنازل.

الموقوف معروف بسوابقه القضائية ومتورط في إرتكابه لـ 04 عمليات سطو وسرقة من داخل المنازل متواجدين على مستوى أحياء مختلفة بمدينة بن مهيدي.

العملية جاءت على اثر تلقى مصالح الشرطة لأمن دائرة بن مهيدي أربعة شكاوي من طرف مواطنين مفادها تعرض منازلهم الكائنة بمختلف أحياء مدينة بن مهيدي لعملية سرقة بعد تعميق التحريات و الابحاث تم توقيف المشتبه فيه.

وأنجز ضد الموقوف ملف قضائي عن السرقة من داخل مسكن قدم أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة الدرعان حيث صدر في حقه أمر إيداع.


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