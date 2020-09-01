الطارف.. توقيف شاحنة وحجز أزيد من 200 كلغ من اللحوم

تمكن أمن ولاية الطارف، ممثلا في المصلحة الولائية للأمن العمومي، من توقيف شاحنة محملة بكمية معتبرة من مادة اللحوم.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، جاءت هذه العملية، بعد المراقبة على مستوى الحاجز الأمني بمدخل مدينة الطالرف.

أين تم توقيف الشاحنة وعثر على متنها على كمية معتبرة من مادة اللحوم من مختلف الانواع قدر وزنها الإجمالي بـ 209.5 كلغ.

وتمثلت اللحوم في 38 كلغ من الدجاج، و15.5 كلغ من كبد الدجاج، و156 كلغ من الدجاج المقطع.

وبينت المعاينة الميدانية خلال عملية المراقبة، إن صاحب الشاحنة يقوم بنقل هذه المادة الحساسة دون احترام شروط النقل الصحي لها.

ليتم حجز الشاحنة وتسليمها إلى مصالح مديرية التجارة، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالف.