الطارف.. توقيف شبكة إجرامية تعتدي على المواطنين بالقالة

تمكن اليوم عناصر الامن الحضري الاول بالقالة من توقيف مجموعة شبان خطيرين متكونة من 5 أشخاص في العقد الثاني من العمر ينحدرون كلهم من مدينة القالة أغلبهم مسبوقين قضائيا،

قاموا بالاعتداء على مجموعة من الشبان وسط الطريق العام باستعمال اسلحة بيضاء محظورة.

حيث تعود وقائع القضية الى تلقي مصالح الشرطة بالأمن الحضري الاول معلومات مؤكدة بخصوص وجود شجار عنيف وسط المدينة بين مجموعتان من الشبان باستعمال أسلحة بيضاء محظورة،

لتنتقل عناصر الشرطة الى عين المكان وبمجرد ملاحظتهم لعناصر الشرطة لاذ أفراد العصابة بالفرار غير انه تم التعرف على الفاعلين و الذين تسببوا في إصابة احد الاشخاص بجروح خطيرة على مستوى الفخذ،

حيث تم توقيف المعنيين في ظرف وجيز و تم فتح تحقيق معهم جميعا بخصوص قضية المشاجرة في الطريق العام باستعمال اسلحة بيضاء محظورة

بالإضافة الى الضرب و الجرح العمدي باستعمال سلاح ابيض محظور لتنجز ضدهم ملفات قضائية قدموا بموجبها أمام الجهات القضائية المختصة بمحكمة القالة اين صدر في حق اثنين منهم امر ايداع فيما استفاد البقية من استدعاءات مباشرة.