الطارف.. توقيف شبكة متخصصة في التخطيط للهجرة غير الشرعية بالقالة

تمكنت عناصر مصالح أمن دائرة الذرعان بالطارف من توقيف ثلاثة مهربين لمرشحين للهجرة غير الشرعية عبر البحر.

وأوضح محافظ الشرطة الرئيسي، محمد كريم لعبيدي، نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية، أنه بناء على شكوى تفيد بسرقة هاتف نقال لشخص يقيم بولاية الجزائر.

فتحت مصالح الشرطة تحقيقا أسفر عن وضع حد لنشاط شبكة متخصصة في “التخطيط للإبحار غير الشرعي”.

وأوضح المصدر الأمني إلى أن الأمر يتعلق بشخصين ينحدران من الجزائر العاصمة.

وشريكهما الثالث الذي وصف بـ”الخطير” ينحدر من بلدية القالة الحدودية.

وقد تم توقيف المتورطين و بحوزتهم هواتف نقالة تستعمل في إطار نشاطاتهم المشبوهة.

بالإضافة إلى 300 ألف دج تحصلوا عليها من طرف مرشحين للهجرة غير الشرعية.

وحسب ذات المصدر، فقد تم تقديم المهربين الثلاثة أمام قاضي التحقيق لدى محكمة القالة عن تهم “التخطيط للإبحار بطريقة غير شرعية”.

وبعد المثول الفوري أمام محكمة الاختصاص صدر حكم بسنتين سجنا نافذة في حق المعنيين الثلاثة.