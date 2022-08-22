الطارف: توقيف شخصين بتهمة إشعال الحرائق بإحدى الغابات

قامت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية زريزر في ولاية الطارف، اليوم الاثنين، بتوقيف شخصين يُشتبه في صلتيهما بحرق أملاك غابية.

وحسب بيان لذات الفرقة، جرى وضع الموقوف الأول رهن الحبس المؤقت، بينما جرى إخضاع الثاني للخبرة العقلية.

ويتعلق الأمر بشخصين تتراوح أعمارهما بين 40 و70 سنة ينحدران من ولاية الطارف. ويُشتبه في تورطهما بالحرق العمدي لإحدى غابات المنطقة.

كما أوضحت الفرقة، أنه وبعد اندلاع حريق بالغابة المذكورة، تمّ تطبيق المخطط الأمني لقائد مجموعة الدرك الوطني في الأزمات.

وبفضل يقظة أفراد الدورية التابعة لفرقة زريزر للسك الأمني، وفي ظرف “قياسي” تم توقيف المشتبه فيهما على بعد 1.5 كلم عن مكان نشوب الحريق.

ووجد بحوزة الموقوفين، قفازات بلاستيكية وهاتف نقال ذو شريحتين ومبلغ مالي يقدر بـ 3 آلاف دج.

وبعد التحقيق، تمّ تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة.

ليتم إيداع الأول الحبس المؤقت، أما الثاني ونظرًا لظروفه الصحية والنفسية، فتمّ طلب إخضاعه للخبرة العقلية عليه قبل إصدار القرار القضائي.