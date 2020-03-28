الطارف: توقيف شخصين وحجز قرابة 3 كلغ من الكيف المعالج

تمكنت مصالح الشرطة لامن دائرة القالة من توقيف شخصين في العقد الثاني من العمر ينحدران من الطارف.

المعنيان ينشطان في مجال المتاجرة في المخدرات،اين تم خلال العملية ضبط على 2 كلغ و681غ من الكيف المعالج.

وتم ضبط خلال العملية بحوزتهما مبلغ مالي من عائدات المتاجرة، أسلحة بيضاء بالاضافة الى مركبة تستعمل من طرف العصابة.

القضية جاءت على اثر معلومات مفادها أن احد افراد العصابة قام بإدخال كمية معتبرة من المخدرات وهو بصدد التحضير لترويجها على مستوى مدينة القالة .

أين أسفرت العملية من تحديد هوية المشته فيه وتوقيفه رفقة أحد شركائه وبحوزته على كمية من المخدرات قدرت ب 57غ.

وأثناء التحقيق تبين الشخصين ينشطان ضمن عصابة مع حجز كمية اخرى من المخدرات ضبطت بمسكن احد افراد العصابة.

كما تم ضبط مبلغ مالي واسلحة بيضاء، اين قدرت الكمية المحجوزة في مجملها ب 2كلغ و681 غ.

وتم تقدييم المشته فيهم امام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة القالة.