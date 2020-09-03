الطارف.. توقيف شخصين وحجز مخدرات صلبة وأسلحة بيضاء

تمكنت مصالح أمن الطارف، ممثلة في أمن دائرة بوثلجة، على إثر عملية مداهمة فجائية شملت إقليم المدينة، من توقيف مجرمين خطيرين.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، نشرته على صفحتها بفايسبوك، كان المشتبه فيهما، على متن مركبة متورطين في جرائم ماسة بالأشخاص.

أين ضبط بحوزة المعنيين، على أسلحة بيضاء من بينها سيف من الحجم الكبير مموه ومخبأ بإحكام داخل محركة المركبة.

بالإضافة إلى كمية من المخدرات الصلبة موجهة للاستهلاك الشخصي، وكمية من المشروبات الكحولية.

وحسب ذات البيان، أنجز ضد المشتبه فيهما، ملف قضائي عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض ارتكاب جنايات و جنح، وحيازة مخدرات صلبة لغرض الاستهلاك الشخصي.

وكذا حيازة أسلحة بيضاء محظورة، والسياقة في حالة سكر ودون رخصة سياقة، قدموا أمام الجهات القضائية المختصة لمحاكمتهم على الأفعال المنسوبة لهما.