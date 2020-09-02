الطارف.. توقيف شخصين وحجز مشروبات كحولية وأسلحة بيضاء

تمكنت مصالح أمن الطارف، ممثلة في الأمن الحضري الأول بالقالة، من توقيف شخصين وهما بصدد ترويج المشروبات الكحولية.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، تمكنت عناصر الأمن من توقيف شخصين في العقد الثالث والرابع من العمر ينحدران من القالة.

وضبط المعنيين بعين المكان وهما بصدد ترويج المشروبات الكحولية، كما تم حجز خلال نفس العملية أسلحة بيضاء عبارة عن سيوف من الحجم الكبير.

ليتم تحويلهما إلى المصلحة، وإنجاز في حقهما ملف قضائي عن قضية حمل أسلحة بيضاء محظورة، عبارة عن سيوف وبيع مشروبات كحولية بطريقة غير شرعية.

وقدم المشتبه فيهما، أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة القالة، أين صدر في حقهما أمر بوضعهم تحت الرقابة القضائية.