الطارف.. توقيف شخصين وحجز مشروبات كحولية وأسلحة بيضاء

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
الطارف.. توقيف شخصين وحجز مشروبات كحولية وأسلحة بيضاء
بقلم نادية بن طاهر

تمكنت مصالح أمن الطارف، ممثلة في الأمن الحضري الأول بالقالة، من توقيف شخصين وهما بصدد ترويج المشروبات الكحولية.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، تمكنت عناصر الأمن من توقيف شخصين في العقد الثالث والرابع من العمر ينحدران من القالة.

وضبط المعنيين بعين المكان وهما بصدد ترويج المشروبات الكحولية، كما تم حجز خلال نفس العملية أسلحة بيضاء عبارة عن سيوف من الحجم الكبير.

ليتم تحويلهما إلى المصلحة، وإنجاز في حقهما ملف قضائي عن قضية حمل أسلحة بيضاء محظورة، عبارة عن سيوف وبيع مشروبات كحولية بطريقة غير شرعية.

وقدم المشتبه فيهما، أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة القالة، أين صدر في حقهما أمر بوضعهم تحت الرقابة القضائية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=879972

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com