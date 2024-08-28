الطارف: توقيف شخصين وحجز 1500 قرص مهلوس

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية الشط بأمن ولاية الطارف. الأسبوع الفارط من الإطاحة بشخصين ينشطان ضمن شبكة اجرامية مختصة في الاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية.

الشخصان يبلغان من العمر 28 سنة و 29 سنة ينحدران من ولايتي الطارف و الجزائر العاصمة. العملية التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة، أسفرت عن ضبط 1500 كبسولة مؤثرات عقلية من نوع بريغابلين 300 ملغ. مشكلة من 100 مشط و دراجة نارية تستعمل في العمليات الاجرامية.

تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الذرعان “الطارف”، عن قضية الحيازة، التخزين، النقل، المتاجرة و السمسرة في المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة. بغرض البيع في اطار جماعة إجرامية منظمة.