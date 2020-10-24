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الطارف.. توقيف شخصين وحجز 415 قرص مهلوس و30 قطعة مخدرات

أخبار الجزائر
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الطارف.. توقيف شخصين وحجز 415 قرص مهلوس و30 قطعة مخدرات
بقلم نادية بن طاهر

تمكنت مصالح أمن شبيطة مختار في الطارف، من الاطاحة بشخصين متورطان في قضايا حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، تورط المشتبه فيهما، في قضايا حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة لغرض البيع، وحيازة أسلحة بيضاء محظورة دون مبرر شرعي.

ومكنت هذه العملية، الضبطية القضائية للأمن الحضري شبيطة مختار، من ضبط وحجز كمية من المخدرات والحبوب المهلوسة مجزئة ومهيأة لغرض البيع.

وقدرت كمية المحجوزات، بـ415 قرص من المؤثرات العقلية، و30 قطعة من المخدرات.

بالاضافة إلى أسلحة بيضاء محظورة ضبطت بحوزة المعنيين.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، أنجز ضد المشتبه فيهما، ملفات قضائية قدما بموجبهما الى الجهات المختصة لدى محكمة الذرعان، أين صدر في حقهما أمر ايداع.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=909130

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