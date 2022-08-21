الطارف.. توقيف شخصين يشتبه تورطهما في حرق جبل المنقاس ببلدية زريزر

تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية الطارف، من توقيف شخصين يشتبه تورطهما في حرق جبل المنقاس ببلدية زريزر .

وحسب مصادر النهار، فإن المشتبه فيهما تتراوح اعمارهما مابين 40 و ،70 سنة ينحدران من ولاية الطارف.

وقد تم توقيفهما من قبل عناصر الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بزريزر على بعد 1 كلم من مكان الحريق.

وأثناء إخضاعهما للتفتيش، عثر بحوزتهما على قفازات بلاستيكية وهاتف نقال دو شريحتين ومبلغ مالي قدر ب 3000 دينار جزائري.

كما تم تحرير محضر سماع في حقهما وتكوين ملف قضائي لهما تم تقديمهما امام الجهات القضائية المختصة اقليميا بالطارف،اين تم ايداع احدهما رهن الحبس المؤقت و الثاني عرضه على الخبرة الطبية.