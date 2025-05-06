الطارف.. توقيف شخصين ينشطان في تهريب البضائع الأجنبية

تمكنت فرقة البحث و التدخل “BRI” للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الطارف، بداية الأسبوع الجاري، من توقيف شخصين في العقد الثالث من العمر، ينشطان في تهريب البضائع الأجنبية.

العملية تمت تحت إشراف النيابة المختصة، وأسفرت عن ضبط واسترجاع:

81 ألف وحدة من أقراص الفحم أجنبية المنشأ.

مبلغ مالي بالعملة الوطنية من العائدات الإجرامية.

مركبة نفعية مستعملة في النشاط غير المشروع.

وتم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الطارف عن قضية: التهريب. حيازة وتنقل بضاعة ذات طابع تجاري وذات منشأ أجنبي داخل النطاق الجمركي دون وثائق إثبات.