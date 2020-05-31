الطارف: توقيف شخصين ينظمان رحلات وهمية للحرڨة عبر الفيسبوك في القالة

تمكن عناصر امن دائرة القالة من الإطاحة بشبكة إجرامية تتكون من شخصين في العقد الثاني من العمر ينحدران من مدينة القالة ولاية الطارف.

المشتبه فيهما إستغلا مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك لنصب والاحتيال على ضحاياهم من خلال إيهامهم بتنظيم وإعداد رحلات خاصة بالهجرة السرية عن طريق البحر مقابل مبالغ مالية معتبرة.

العملية مكنت من حجز هاتف نقال كان يستخدم من طرف العصابة كوسيلة تقنية يتم من خلالها التواصل مع ضحاياهم عبر الفايسبوك بالإضافة الى مبلغ مالي معتبر يعد من عائدات عملية النصب والاحتيال.

جاءت العملية بفضل استعمال تقنيات تحري خاصة من طرف عناصر شرطة لامن دائرة القالة لمنشور تم رصده على مستوى احدى صفحات الفايسبوك.

يتم من خلاله إيهام ضحاياه بعرض خدمات لتنظيم عمليات هجرة سرية عبر البحر انطلاقا من مدينة القالة بمقابل مبالغ مالية معتبرة. ليتم تعميق التحريات اين تمكنت عناصر الشرطة القضائية لآمن دائرة القالة من التعرف على هوية صاحب الصفحة وتوقيفه رفقة شريك له.

مع حجز بحوزتهما الوسيلة المستعملة في التواصل مع الضحايا عبر الفايسبوك وكذا مبلغ مالي معتبر يعد من عائدات عمليات النصب والاحتيال.

وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية أنجز ضدهما ملف قضائي عن قضية النصب والاحتيال الشروع في تهريب المهاجرين.

قدما امام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة القالة بعد إحالتهم على جلسة المثول الفوري صدر في حقهما حكم قضائي بـ 5 سنوات سجن نافذة