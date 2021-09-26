الطارف.. توقيف شخص بحوزته مبلغ مالي معتبر بالعملة الأجنبية

تمكنت مصالح أمن الطارف، ممثلة في أمن دائرة بوحجار، من توقيف شخص متورط في قضية مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال من والى الخارج مع حجز مبلغ مالي من العملة الأجنبية.

وحسب بيان لأمن الولاية، فإن المعني في العقد الثالث من العمر وينحدر من ولاية الطارف، حيث مكنت العملية من حجز مبلغ من العملة الاجنبية قدره 00 3880 دينار تونسي.

ليتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضذه المتعلقة بمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

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