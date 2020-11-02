الطارف.. توقيف شخص وحجز أزيد من 29 ألف علبة مكملات غذائية

تمكنت مصالح أمن الطارف، يتمكن من توقيف تاجر وحجز 29751 علبة من المكملات الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك البشري.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، اليوم الإثنين، جاءت العملية، على اثر خرحة ميدانية من قبل مصالح الأمن الحضري الثاني، بالتنسيق مع مديرية التجارة للمحلات التحارية.

أين تم ضبط أحد التجار في حالة تلبس، وهو مختص في تجارة المكملات الغذائية والأعشاب الطبيعية.

وكان المعني بصدد نزع تاريخ توضيب من علب المكملات الغذائية المنتهية الصلاحية باستعمال آلة حادة من نوع كيتور.

ليتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بخصوص هذه السلع، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بعد اتمام عملية جرد السلع المقدرة في مجملها بـ29751 علبة.

أين أنجز ضد المعني ملفين قضائيين، الأول يتعلق بإنتاج وتوضيب خلطات عشبية تحمل ادعاءات علاجية، مع تسويقها على أنها مكمل غذائي دون تواريخ توضيب.

والقضية الثانية بخصوص نزع تواريخ علب توضيب تحمل ادعاءات طبية بغرض الغش في اعادة توضيبها مع ارسال الملف الى الجهات القضائية المختصة.