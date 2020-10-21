الطارف: توقيف شخص وحجز قرابة 3 قناطير لحوم بيضاء وحمراء وأمعاء فاسدة

نجحت عناصر الشرطة القضائية بامن دائرة بن مهيدي في الطارف، في توقيف شخص في العقد الثالث من عمره.

وحجزت ذات الجهة الأمنية قرابة 3 قناطير من اللحوم البيضاء والحمراء والامعاء الفاسدة.

وكانت اللحوم الفاسدة على متن شاحنة متوسطة الحجم، حيت تم تكوين ملف قضائي له.

عملية توقيف المعني، جاءت، إثر عملية تفتيش على مستوى نقطة مراقبة عند مدخل بن مهيدي.

وأثناء تفتيش الشاحنة، تم العثور على السلع الفاسدة من اللحوم البيضاء والحمراء كذا الأمعاء.

وتم اخد عينة منها على مصالح البيطرة و التي اثبثت انها فاسدة.

وقد تم تحرير محضر سماع في حق صاحب الشاحنة، وتكوين ملف قضائي له، لتقديمه امام الجهات القضائية المختصة.

فيما تم إعداد ملف لتلف المحجوزات رفقة اعوان البلدية في ولاية الطارف.