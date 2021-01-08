الطارف: توقيف شخص وحجز قرابة 4 كلغ من المرجان الملكي الأحمر بالشط

نجحت عناصر الشرطة القضائية بالأمن الخارجي الشط في ولاية الطارف، في توقيف شخص تورط في نهب وتهريب المرجان.

وأسفرت العملية عن توقيف شخص يبلغ 40 سنة من العمر، وحجز قرابة 4 كلغ من المرجان وبعض المعدات.

العملية جاءت إثر ورود معلومات دقيقة مفادها وجود شخص يقوم بالبيع والمتاجرة وتخزين مادة المرجان الملكي الاحمر.

وتم رسم كمين محكم وبعد إذن تفتيش صادر عن نيابة الجمهورية لدى محكمة الذرعان تمت مداهمة المكان وتفتيشه.

وقد تم إتخاد كافة الإجراءات في حق الموقوف، وتحرير محضر سماع في حقه، لتقديمه أمام الجهات القضائية.