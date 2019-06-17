الطارف : توقيف شقيقين يراودان الفتيات بالطريق العمومي ويقومان بسرقتهن ببوحجار

تمكنت عناصر الشرطة القضائية لأمن دائرة بوحجار من توقيف شقيقين كليهما في العقد الثاني من العمر ينحدران من مدينة بوحجارالحدودية.

والمعنيان متورطان في عدة قضايا تتعلق بالمراودة في الطريق العام السرقة و الاعتداء بالعنف و حمل سلاح ابيض محظورو تحطيم عمدي لملك الغير.

مع حجز خلال عملية توقيفهما سلاح ابيض من نوع ” كيتار” واسترجاع هاتف نقال كان محل سرقة.

وتعود وقائع القضية إلى اتصال هاتفي ورد إلى مصالح الشرطة لأمن دائرة بوحجار وهذا في حدود الساعة السادسة مساءا مفاده طلب تدخل سريع لفائدة شابة تتعرض إلى المضايقة.

والسرقة متبوع بالاعتداء من طرف شخصين على مستوى احد أحياء مدينة بوحجار لتتنقل على الفور عناصر الشرطة إلى عين المكان.

أين تم ضبط المعنيين وهما بصدد الاعتداء بالضرب على فتاة في العقد الثاني من العمر تنحدر من مدينة بوحجار ليتم توقيف احدهما في عين المكان.

حيث ضبط بحوزته على سلاح ابيض من نوع ” كيتار” وهاتف نقال بين التحقيق المنجز انه محل سرقة وملك للضحية.

فيما حاول الشخص الثاني الفرار غير انه تم توقيفه مباشرة ليتم تحويلهما إلى مقر الشرطة وانجاز ضدهما ملف قضائي بخصوص قضية السرقة.

والاعتداء بالعنف المراودة في الطريق العام وحمل سلاح ابيض محظور بدون مبرر شرعي و التحطيم العمدي لملك الغير .

وتقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة بوحجار صدر في حقهما أحكام قضائية بالحبس النافذ مع غرامة مالية