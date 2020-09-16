الطارف.. توقيف عصابة أحياء مختصة في ترهيب المواطنين بإستعمال أسلحة بيضاء

أوقفت مصالح الامن بولاية الطارف عصابة احياء متكونة من 5 افراد مختصة في ترهيب المواطنين وزرع الرعب بإستعمال أسلحة بيضاء.

وتمكن أمن ولاية الطارف ممثلا في الامن الحضري الخارحي الشط في اطار محاربة الجريمة بشتي انواعها وحماية الأشخاص وممتلكاتهم خاصة محاربة عصابات الاحياء وظاهرة حمل الأسلحة البيضاء.

وعلى اثر عملية شرطية من توقيف عصابة احياء متكونة من خمسة افراد مختصة في ترهيب المواطنين وزرع الرعب بإستعمال أسلحة بيضاء مستغلين ظرف الليل مع حجز أسلحة بيضاء مختلفة الأشكال والأحجام وقارورة غاز مزيل للدموع وشماريخ وكمية من المخدرات.

وبعد إخطار وكيل الجمهورية مختص إقليميا تم إنجاز ضدهم ملفات قضائية قدموا بموجبيها أمام الجهات القضائية أين صدر في حقهم جميعا امر ايداع.