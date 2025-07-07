الطارف: توقيف عصابة أحياء من 10 أشخاص وحجز أسلحة بيضاء

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الطارف بحر الأسبوع المنصرم. من وضع حد لنشاط عصابات أحياء اجرامية تنتمي لحيين قامت بارتكاب أفعال بغرض خلق جو إنعدام الأمن في أوساط الأحياء السكنية و المشاجرات في الطريق العام باستعمال أسلحة بيضاء، مع توقيف 10 أشخاص من أفرادها.

العملية التي تمت تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة الطارف أسفرت عن توقيف 10 أشخاص مشتبه فيهم جلهم من ذوي السوابق القضائية. حجز الأسلحة البيضاء المستعملة من طرفهم متمثلة في سيف كبير الحجم. سلاسل حديدية، فأس، عصي خشبية.

تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة لدى محكمة الطارف عن قضية تكوين عصابات أحياء. لغرض خلق جو إنعدام الأمن في أوساط الأحياء السكنية مع حمل اسلحة بيضاء ظاهرة.

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