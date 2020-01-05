الطارف: توقيف عصابة السطو على منازل المواطنين ببوحجار

تمكن عناصر أمن دائرة بوحجار، ولاية الطارف، من الإطاحة بعصابة سرقة المنازل بمدينة بوحجار.

وتتكون العصابة من ثلاثة أشخاص مسبوقين قضائيا، في العقد الثالث من العمر، ينحدرون من نفس المدينة، مع استرجاع المسروقات.

وتعود وقائع القضية لتلقي شكوى من أحد المواطنين، مفادها تعرض مسكنه للسرقة ليلا، باستعمال مركبة، استهدفت بعض التجهيزات والمعدات المنزلية.

وفور تلقي الشكوى، باشرت فرقة الشرطة القضائية بأمن الدائرة التحريات والأبحاث عبر إقليم الاختصاص.

واستنادا الى بعض الادلة والبراهين، تمكنت ذات الفرقة من تحديد هوية المشتبه في قيامهم بعملية السرقة.

ويتعلق الامر بثلاثة اشخاص معروفين لدى المصالح الامنية بسوابقهم القضائية في قضايا مماثلة.

ومن خلال عملية امنية محكمة، تم توقيف المعنيين على متن نفس المركبة المستعملة في السرقة، مع استرجاعها للمسروقات.

وبعد الانتهاء من التحقيق معهم، تم تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة.

وصدر بحقهم عام حبسا نافذا، عن تكوين جمعية اشرار، لغرض الاعداد للسرقة، السرقة باستعمال مركبة، مع توافر ظرفي الليل والتعدد.